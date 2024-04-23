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مصر ترحب بالاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان

05:47 م الثلاثاء 23 أبريل 2024

وزارة الخارجية المصرية

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(مصراوي)

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، بيانًا أكدت فيه ترحيب جمهورية مصر العربية، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم بين كل من أرمينيا وأذربيجان حول إعادة أرمينيا لأربع قرى لأذربيجان، وترسيم الحدود حولها.

وأشارت مصر إلى أن الاتفاق يعد تطوراً إيجابياً، ويأتي تكليلًا للجهود المبذولة لترسيم الحدود بين البلدين.

هذا، وتثمن جمهورية مصر العربية هذه الخطوة الهامة. كما تشجع الجانبين لاتخاذ مزيد من خطوات بناء الثقة، من أجل توقيع إتفاقية سلام بين الدولتين.

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