طواقم الإنقاذ ينتشلون جثامين 318 شهيدًا من 3 مقابر جماعية بخان يونس

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انتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، جثامين 35 شهيدا من مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وأشارت مصادر في قطاع الدفاع المدني إلى أنه تم أمس انتشال 73 جثمانا، إضافة إلى 210 جثامين أمس الأول، من المقبرة الجماعية، ليبلغ العدد الإجمالي للشهداء الذين عثر على جثامينهم حتى الآن إلى 318 شهيدا.

ولفتت المصادر إلى أن الجثامين تعود أغلبيتها لمواطنين من مختلف الفئات والأعمار، قتلتهم قوات الاحتلال أثناء اقتحامها للمجمع، ودفنتهم بشكل جماعي داخله.

وأكدت أن العدد الأكبر من الشهداء من ضحايا المقابر الجماعية، من النساء والأطفال، إذ تتعمد قوات الاحتلال جرف عشرات الجثامين ودفنها قبل انسحابها من أي منطقة في القطاع.

وأشارت المصادر إلى وجود مئات المفقودين في مجزرة خان يونس، واختفاء نحو 2000 مواطن بعد انسحاب قوات الاحتلال من مناطق عدة في القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 34183، والإصابات إلى 77143 منذ بدء الحرب الإسرائيلية عليه في السابع من أكتوبر الماضي.