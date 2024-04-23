جيش الاحتلال: المناطق الحدودية الجنوبية تعرضت لهجوم صاروخي من غزة

تل أبيب- (د ب أ)

تعرضت المناطق الحدودية الإسرائيلية الجنوبية لهجوم صاروخي من قطاع غزة اليوم الثلاثاء، بعد 200 يوم من وقوع هجمات السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي اعترض أربعة صواريخ، حيث تطايرت شظايا على مخزن في بلدة سديروت الحدودية واندلعت فيه النيران.

ولم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية.

وأشارت الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن حركة حماس أطلقت أكثر من 16 ألف صاروخ على إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.



