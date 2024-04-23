إيران: ظروف المنطقة تغيرت عقب هجومنا على إسرائيل

(مصراوي)

قال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، اليوم الثلاثاء، إن ظروف المنطقة تغيرت بشكل كامل عقب الهجوم الإيراني الذي استهدف مواقع في إسرائيل، واصفًا تلك المناطق العسكرية بـ "الحساسة".

وأضاف باقري، أن عملية "الوعد الصادق" التي جاءت ردًا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، حققت انتصارًا على الكيان الإسرائيلي.

وردت إسرائيل على الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدتين عسكريتين عندها بشن هجوم على مواقع عسكرية في أصفهان، حيث علقت إسرائيل بأنها شنت هجومًا لن يستلزم الرد الإيراني.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت في تقرير لها أن طهران كانت بصدد شن هجومًا موسعا على إيران لكنها تراجعت عقب ضغوط من كل من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا.