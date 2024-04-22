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فيديو| "خلال هجوم بسلاح أبيض".. مئذنة مسجد في العراق تُنقذ الإمام من الموت

09:10 م الإثنين 22 أبريل 2024

إمام جامع عراقي ناشد إنقاذه من الموت عبر مئذنة الم

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وكالات

اقتحمت عصابة مسجد الكيلاني في الزعفرانية جنوب بغداد بالعراق، وإمام المسجد بداخله، فما كان منه إلا أن همّ إليها وأمسك مكبر الصوت وبدأ بمناشدة الأهالي لمنع الاعتداء.

وصور شهود عيان مقطع فيديو أظهر مناشدة الإمام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أفادت تعليقات بأن الاعتداء تم من قبل أفراد عائلات تسكن الحي أصلاً.

فيما أعلنت وسائل إعلام محلية أن مهاجمين دخلوا المسجد بالسكاكين، مؤكدة إلقاء القبض على اثنين منهم من قبل القوات الأمنية.

في حين طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي القوات الأمنية بضرورة معاقبة الفاعلين حتى لا يتكرر الأمر، وذلك بعد انتشار مناشدة الإمام عبر الفيديو.

يذكر أن جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني في بغداد له مكانة كبيرة عند العراقيين لأهميته التاريخية والدينية والعلمية.

وكان بني المسجد في العصر العباسي، ويضم مكتبة علمية مهمة تحظى باهتمام كبير من الزائرين.

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