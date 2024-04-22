"الرهينة الأطول احتجازًا".. وفاة صحفي أمريكي احتجزته جماعة مسلحة بلبنان

أ ف ب

توفي الصحفي الأمريكي تيري أندرسون الذي خطفته جماعة مسلحة في لبنان عام 1985 واحتجز رهينة لست سنوات عن عمر يناهز 76 سنة، أمس الأحد، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

كان أندرسون مديراً لمكتب وكالة "أسوشيتد برس" في بيروت، والرهينة الغربية الأطول احتجازاً في لبنان، وهو كان رهينة لدى "الجهاد الإسلامي" في لبنان من 1985 إلى 1991.

توفي أندرسون بمنزله في غرينوود ليك بنيويورك بعد مضاعفات ناجمة عن جراحة في القلب خضع لها أخيراً، بحسب ما نقلت الوكالة عن ابنته سولومي أندرسون.

وأندرسون الجندي السابق في مشاة البحرية تحول رمزاً لما واجهه الصحفيون الأجانب وسواهم من الغربيين من أخطار في لبنان خلال تلك الفترة من الاضطرابات التي شهدتها البلاد.

وبعد إطلاق سراحه كتب أندرسون مذكراته في كتاب كان من بين الأكثر مبيعاً بعنوان "عرين الأسود"، وروى فيه محنته على يد حركة "الجهاد الإسلامي" الموالية لإيران.

وقد ولدت ابنته بعيد خطفه، وبسبب أسره لم يلتق بها إلا عندما بلغت السادسة من عمرها.

خدم أندرسون المتحدر من ولاية أوهايو لمدة ست سنوات في مشاة البحرية، وشارك في القتال في فيتنام قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة لدراسة الصحافة.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أنه عمل لديها في الولايات المتحدة واليابان وجنوب أفريقيا قبل أن يتوجه إلى لبنان عام 1982 لتغطية الغزو الإسرائيلي، وبقي هناك بينما كانت البلاد تنزلق إلى الفوضى.

وبعد إطلاق سراحه عاد أندرسون إلى الولايات المتحدة ودرس في عدد من الجامعات قبل أن يتقاعد منذ نحو عقد من الزمن.