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القوات الباكستانية تقتل 11 مسلحا بعد موجة من الهجمات المميتة

05:17 م الإثنين 22 أبريل 2024

قوات الجيش الباكستاني

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إسلام أباد - (د ب أ)

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الإثنين، أن قواته قتلت 11 مسلحا على الأقل بعد زيادة في عمليات إطلاق النار، التي تستهدف المسؤولين الحكوميين في منطقة شمال غرب البلاد المضطرب بالقرب من الحدود الأفغانية.

وقال الجيش إن عشرة مسلحين على الأقل قتلوا في عملية أجريت بعد تلقي معلومات استخباراتية في منطقة ديرا إسماعيل خان.

وقتل المسلحون العديد من المسؤولين من إدارة الجمارك الباكستانية وكذلك مدنيين في نفس المنطقة في هجمات منفصلة مطلع الأسبوع.

وقتلت قوات الكوماندوز مسلحا آخر في مداهمة في وزيرستان الشمالية وهي منطقة أخرى على الحدود الأفغانية.

ولم يتضح أي جماعة ينتمي إليها المسلحون الذين لقوا حتفهم.

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