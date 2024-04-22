لابيد يدعو نتنياهو للاستقالة

تل أبيب - (د ب أ)

دعا زعيم المعارضة يائير لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أن يحذو حذو المثال الذي ضربه رئيس الاستخبارات العسكرية الميجور جنرال أهارون حاليفا، قائلا إن على نتنياهو الاستقالة بسبب الإخفاقات المحيطة بالهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن لابيد إشادته بحاليفا لقراره "المبرر والجدير بالاحترام" بالاستقالة من منصبه بمجرد تعيين بديل له، ونقلت عنه قوله في منشور على تطبيق إكس إن "رئيس الوزراء نتنياهو يجب عليه أن يفعل الشيء نفسه."

في وقت سابق اليوم، وجه عضو الكنيست عن حزب يش عتيد (هناك مستقبل)، فلاديمير بيلياك، دعوة مماثلة، قائلا إن نتنياهو "يجب أن يستقيل فورا" بغض النظر عما إذا تم تشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في الأحداث المحيطة بهجوم 7 أكتوبر أم لا.