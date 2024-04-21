حماس: نرحب بأي قوة عربية أو إسلامية في غزة لتقديم المساعدة للفلسطينيين

مصراوي

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الأحد، إن الحركة تريد تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على القطاع بعد الحرب.

وأكد هنية، أن التوافق حول إدارة قطاع غزة بعد الحرب أمر ممكن، معربا عن ترحيب الحركة بأي قوة عربية أو إسلامية في غزة لتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني.

وأشارت حماس، اليوم الأحد، إلى أن قطر لم تطلب خروجها من الدوحة، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله محاولات للضغط على الحركة، وفق ما نقلته العربية.

وأوضح مصدر في حماس، أن الحركة لم تتسلم أي مقترح جديد بشأن تبادل الأسرى.