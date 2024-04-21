إعلان

BBC

حماس: نرحب بأي قوة عربية أو إسلامية في غزة لتقديم المساعدة للفلسطينيين

11:56 م الأحد 21 أبريل 2024

إسماعيل هنية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الأحد، إن الحركة تريد تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على القطاع بعد الحرب.

وأكد هنية، أن التوافق حول إدارة قطاع غزة بعد الحرب أمر ممكن، معربا عن ترحيب الحركة بأي قوة عربية أو إسلامية في غزة لتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني.

وأشارت حماس، اليوم الأحد، إلى أن قطر لم تطلب خروجها من الدوحة، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله محاولات للضغط على الحركة، وفق ما نقلته العربية.

وأوضح مصدر في حماس، أن الحركة لم تتسلم أي مقترح جديد بشأن تبادل الأسرى.

حرب غزة طوفان الأقصى إسماعيل هنية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سكان محليون : وفاة 13 شخصاً جراء سيول الأمطار بمحافظتي المهرة وحضرموت باليمن

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان