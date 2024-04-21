الرئيس الإسرائيلي يحذر من مخاطر تطوير إيران أسلحة نووية



برلين - (د ب أ)

حذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج من مغبة تطوير إيران لأسلحة نووية،

وفي مقابلة مع صحيفة" بيلد "الألمانية واسعة الانتشار، ووسائل إعلام أخرى تابعة لمجموعة أكسل سبرينجر للنشر، في مقر إقامته الرسمي في القدس، قال هرتسوج إن "من الواضح أن رغبة إيران في الحصول على القنبلة النووية تمثل التهديد الأكبر للاستقرار في العالم".

ونظرا لهذا الخطر، ناشد هرتسوج العالم الحر العمل معا و"القتال إذا لزم الأمر"، وحذر من مغبة سياسة الاسترضاء تجاه إيران.

وبدون الإشارة إلى الهجوم على أهداف عسكرية في إيران أمس الأول الجمعة، والذي نُسب إلى إسرائيل، أكد هرتسوج أن بلاده تتصرف "بمسؤولية" وتسعى جاهدة من أجل السلام والاستقرار.

وأضاف أنه في "لعبة شطرنج السياسة العالمية" كثيرا ما يتعلق الأمر بـ "التصرف بمسؤولية وضبط النفس".

وقال هرتسوج إن "هذا ما فعلناه طوال الأزمة".

ولم تعلق إسرائيل علانية حتى الآن على الغارة على إيران، وقال هرتسوج: "أعتقد أن أفضل شيء هو أن يظل الأمر غير واضح للجميع".

وبحسب صحيفة" بيلد"، كان الرئيس الإسرائيلي متشككا بشأن فرض مزيد من العقوبات على إيران، قائلا: "في النهاية، لا ينبغي لنا أن نكون حمقى أو ساذجين".

وقال هرتسوج إن إيران تعمل بلا كلل ضد الحضارة الغربية وتسعى إلى كسب مزيد من النفوذ في المنطقة، ونُقل عن هرتسوج قوله إن "إيران تنشر الرعب والكراهية في جميع أنحاء العالم، ويجب أن نكون مدركين لهذا الأمر تماما".

وأشار إلى أن آلاف المدنيين الأبرياء قد قُتلوا بطائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا،

ودعا هرتسوج الأوروبيين إلى أن يتنبهوا أخيرا إلى "التهديد الحقيقي للاستقرار في العالم" الذي تشكله "إمبراطورية الشر" بقيادة إيران، ونقلت صحيفة "بيلد" عن الرئيس الإسرائيلي قوله إن إيران يجب محاربتها عن طريق حلف شمال الأطلسي (الناتو) الحالي.

يشار إلى أن إيران نفت سعيها لامتلاك سلاح نووي وتقول أن برنامجها النووي للاستخدام السلمية.