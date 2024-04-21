إعلان

BBC

جيش الاحتلال: رئيس الأركان وافق على خطط لاستكمال الحرب

08:41 م الأحد 21 أبريل 2024

جنود الاحتلال

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الأحد، إنه "لا يمكننا نسيان من فقدوا حريتهم في السابع من أكتوبر وواجبنا الأخلاقي هو تحريرهم وإعادتهم".

وأشار هاجاري إلى أن: قوات جيش الاحتلال منتشرة على كافة الجبهات لتأمين المواطنين ولا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية، موضحا أن رئيس الأركان أقر على الخطوات التالية للحرب في غزة.

وكشف هاجاري أن رئيس الأركان وافق على خطط لاستكمال الحرب، لافتا إلى أنه سيتم إرسال هذه الخطط لمجلس الحرب، موضحا أن الجيش يعمل على مدار الساعة بناء على معلومات استخبارية من أجل تحرير أسرى في غزة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن من قتلهم في طولكرم بالضفة الغربية "إرهابيين"، مدّعيا اعتقال آخرين وتدمير مكان لتصنيع السلاح.

وأوضح هاجاري أن جيش الاحتلال هاجم أهدافا لحزب الله خلال هذا الأسبوع.

الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الصحة بغزة: 172 شهيدًا متوسط الضحايا برصاص الاحتلال في القطاع يوميا

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* المالية ترفض بيع أذون الخزانة للمرة الثانية
* موجة حارة لمدة 72 ساعة.. الأرصاد تعلن الموعد والتفاصيل
* انخفاض أسعار 11 سيارة جديدة في أقل من 24 ساعة.. تعرف عليها