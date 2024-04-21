جيش الاحتلال: رئيس الأركان وافق على خطط لاستكمال الحرب



مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الأحد، إنه "لا يمكننا نسيان من فقدوا حريتهم في السابع من أكتوبر وواجبنا الأخلاقي هو تحريرهم وإعادتهم".

وأشار هاجاري إلى أن: قوات جيش الاحتلال منتشرة على كافة الجبهات لتأمين المواطنين ولا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية، موضحا أن رئيس الأركان أقر على الخطوات التالية للحرب في غزة.

وكشف هاجاري أن رئيس الأركان وافق على خطط لاستكمال الحرب، لافتا إلى أنه سيتم إرسال هذه الخطط لمجلس الحرب، موضحا أن الجيش يعمل على مدار الساعة بناء على معلومات استخبارية من أجل تحرير أسرى في غزة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن من قتلهم في طولكرم بالضفة الغربية "إرهابيين"، مدّعيا اعتقال آخرين وتدمير مكان لتصنيع السلاح.

وأوضح هاجاري أن جيش الاحتلال هاجم أهدافا لحزب الله خلال هذا الأسبوع.