جانتس: مفتاح عودة الأسرى هو السنوار نفسه ويجب مواصلة الضغط عليه

مصراوي

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم السبت، إن وحدة المجتمع الإسرائيلي في هذه الأوقات الحرجة لها أهمية وجودية، مضيفا "لن ننسى الأسرى لحظة حتى نراهم عائدين سالمين".

وأوضح جانتس أن وقوف الأمريكيين مع إسرائيل أمر مهم لها وللشرق الأوسط، مشيرا إلى أن إسرائيل ملتزمة بخلق بديل لسلطة حماس في غزة.

وأكد جانتس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل بقوة على كل الجبهات وهناك الكثير من قتلى حزب الله، موضحا أن سياستهم في مواجهة التهديدات المحيطة بدولة إسرائيل سليمة.

وكشف جانتس أن إسرائيل لم تحقق كل أهداف الحرب بعد لكنها لم تتنازل عن أي منها، لافتا إلى أن مفتاح عودة الأسرى هو السنوار نفسه ويجب مواصلة الضغط عليه وعلى قيادة حماس.

وأضاف جانتس: "نحن نطلب نقاشات داخل مجلس الحرب ونحصل عليها بالفعل".