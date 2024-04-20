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أردوغان يتطلع لاستقبال السيسي في تركيا.. وإشادة مصرية بوتيرة الزيارات الرفيعة

07:47 م السبت 20 أبريل 2024

أردوغان والرئيس السيسي

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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن تطلعه لاستقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة أنقرة بأقرب وقت ممكن، مشيدا بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
كذلك شدد أردوغان خلال استقباله وزير الخارجية سامح شكري بأنقرة، على ضرورة الارتقاء بالعلاقات المصرية التركية على جميع الأصعدة، وخصوصا فيما يتعلق بتنسيق المواقف والتشاور المستمر اتصالاً بمختلف القضايا والملفات على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أوضح شكري أن زيارته إلى تركيا تأتي في إطار الإعداد لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركي؛ تلبية لدعوة الرئيس التركي لعقد الاجتماع الأول للمجلس الإستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.
كما أكد شكري على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي وصل لما يقرب من 7 مليار دولار عام 2023، مبدياً تطلع الجانب المصري للوصول بحجم التجارة المتبادلة إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، فضلاً عن الاهتمام بالعمل على مواصلة تعزيز الاستثمارات التركية في مصر.

رجب طيب أردوغان الرئيس السيسي الخارجية المصرية تركيا
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