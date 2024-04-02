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BBC

تصل إلى 44 درجة.. إغلاق المدارس في الفلبين بسبب الحرارة الشديدة

12:58 م الثلاثاء 02 أبريل 2024

الفلبين

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مانيلا - (د ب أ)

قررت الفلبين إغلاق المدارس في بعض المدن في جميع أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء حيث دفع ارتفاع درجات الحرارة الحكومة إلى إحياء بدائل التعلم عن بعد.

وذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أن أكثر من 12 مدينة وبلدية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أغلقت المدارس ونصحت الطلاب بالدراسة عن بعد خلال اليوم، حيث من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت)، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وعادة ما تكون المدارس الحكومية في البلاد مكتظة وتعاني من سوء التهوية.

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية في الفلبين أن يرتفع مؤشر الحرارة إلى ما يصل إلى 44 درجة مئوية اليوم الثلاثاء و43 درجة مئوية غدا الأربعاء.

وعلقت إحدى المقاطعات في جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين الدراسة في المدارس حتى 15 أبريل المقبل.

الفلبين مانيلا إغلاق المدارس

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