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BBC

ماكرون يؤكد التزام فرنسا بتجنب تصاعد العنف بين لبنان وإسرائيل

11:38 م الجمعة 19 أبريل 2024

إيمانويل ماكرون

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بي بي سي
جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، التزام بلاده بدعم لبنان لتجنب أي تصعيد للعنف على حدودها الجنوبية مع إسرائيل.
وأكد ماكرون خلال لقائه برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في باريس، "إلتزام فرنسا ببذل كل ما في وسعها لتجنب تصاعد أعمال العنف بين لبنان وإسرائيل"، بحسب بيان الإليزيه.
وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن ماكرون تعهد خلال لقائه أيضا بقائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، بـ"مواصلة تقديم الدعم الضروري للقوات المسلحة اللبنانية".

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BBC
إيمانويل ماكرون فرنسا لبنان إسرائيل
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