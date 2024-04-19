الأردن: لم تُرصد محاولات للاقتراب من مجالنا الجوي خلال الساعات الماضية

مصراوي

قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية مهند المبيضين، الجمعة، إنه لم تُرصد أي محاولات للاقتراب من المجال الجوي الأردني خلال الساعات الماضية.

وأضاف المبيضين أنه "من المهم للأردن منع أي تجاوز على حدوده أو المساس بسيادته"، مؤكداً أن "الأردن لن يسمح بأن يكون ساحة حرب لأحد".

وشدد على أن الطلعات الجوية لسلاح الجو ستستمر وفق تقديرات القوات المسلحة الأردنية.

وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة، أكد ثلاثة مسؤولين إيرانيين لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن ضربة استهدفت قاعدة جوية عسكرية بالقرب من مدينة أصفهان بوسط إيران، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، لكنهم لم يذكروا الدولة التي شنت الهجوم.

يأتي هذا بعد أقل من أسبوع على هجوم إيراني استهدف مواقع عسكرية في داخل إسرائيل توعدت إسرائيل بالرد عليه.