مسؤول إيراني: لم يكن هناك هجوم صاروخي على إيران

مصراوي

كشف مسؤول إيراني لرويترز، أنه لم يكن هناك هجوم صاروخي على إيران.

وتابع المسؤول الإيراني الذي لم يكشف عن اسمه، أن الانفجار الذي سُمع في أصفهان كان نتيجة لتفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني.

ومن جانبه أعلن التلفزيون الإيراني، إن الدفاعات الجوية الإيرانية رصدت 3 مسيرات بسماء أصفهان صباح اليوم، وتم تدميرها في السماء عقب تفعيل الدفاع الجوي.

وفي السياق ذاته قال مسؤول أمريكي لسي إن إن، إن إسرائيل نفذت ضربة داخل إيران لكنها لم تستهدف مواقع نووية.

وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن المنشآت النووية القريبة من أصفهان "آمنة تماما".

وألغى مطار الخميني الدولي في طهران، جميع الرحلات مطالبا من المسافرين مغادرة المطار، كما أعلنت شركة المطارات الإيرانية تعليق جميع الرحلات في مطارات طهران وأصفهان وشيراز، والمطارات غرب وشمال غرب وجنوب غرب البلاد.

وأكدت مصادر لوكالة أنباء فارس الإيرانية، عن سماع 3 انفجارات بالقرب من قاعدة عسكرية شمال غرب أصفهان.