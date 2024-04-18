"فلسطين 194".. هل ينجح مجلس الأمن بالتصويت على عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة؟

نيويورك - (بي بي سي)

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم غد الجمعة على طلب فلسطيني لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي خطوة يُتوقع أن تمنعها الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، لأنها ستعد "اعترافا رسميا" بالدولة الفلسطينية.

وسيصوت المجلس المؤلف من 15 عضوا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينتش من يوم الجمعة، على مشروع قرار يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا بـ"قبول فلسطين عضوا في الأمم المتحدة".

وكانت السلطة الفلسطينية طالبت رسميا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإعادة دراسة طلب العضوية الكاملة في المنظمة الدولية الذي تقدمت به إلى المجلس في 2011.

وقال المبعوث الفلسطيني للأمم المتحدة السفير رياض منصور لوكالة أنباء رويترز إن الغرض من هذه المطالبة الرسمية هو اتخاذ قرار في هذا الشأن في اجتماع المجلس الذي من المقرر أن ينعقد في 18 أبريل لمناقضة الأوضاع في الشرق الأوسط، لكن ذلك التصويت ينبغي تحديد موعد له في وقت لاحق.

ومن شأن الموافقة على طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أن يشكل اعترافا جماعيا بدولة فلسطين، ما سيسمح لحكومتها برفع دعاوى قانونية ضد دول أخرى في المحاكم الدولية.

كانت لجنة تابعة لمجلس الأمن قد فشلت في الموافقة بالإجماع على طلب فلسطين الذي قدمته السلطة الفلسطينية قبل 13 عاما وأُعيد تقديمه بداية الشهر الجاري .

واجتمعت لجنة تابعة لمجلس الأمن معنية بقبول الأعضاء الجدد - مكونة من جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر - مرتين الأسبوع الماضي لمناقشة الطلب الفلسطيني ووافقت على تقرير حول هذه القضية يوم الثلاثاء.

قال التقرير "فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان الطلب يستوفي جميع معايير العضوية، لم تتمكن اللجنة من تقديم توصية بالإجماع إلى مجلس الأمن"، مضيفا أن "هناك وجهات نظر مختلفة".

ويحتاج قرار المجلس إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام أي من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو). ويقول دبلوماسيون إن هذا الإجراء يمكن أن يحظى بدعم ما يصل إلى 13 عضوا في المجلس، الأمر الذي سيجبر الولايات المتحدة على استخدام حق النقض.

كانت الجزائر، العضو في المجلس، قد طرحت مشروع القرار مطلع شهر إبريل الجاري، وطلبت التصويت عليه بعد ظهر اليوم الخميس ليتزامن مع اجتماع لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، من المقرر أن يحضره عدد من الوزراء.

وقالت الولايات المتحدة إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة "يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وليس في الأمم المتحدة".

وأضافت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، يوم الأربعاء "لا نرى أن إصدار قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مكان يمكننا أن نجد فيه مقترح حل الدولتين يمضي قدما".

ما هي عضوية الأمم المتحدة؟ وما هو الوضع الحالي للفلسطينيين في الأمم المتحدة؟

تعتبر السلطة الفلسطينية "مراقب غير عضو في الأمم المتحدة" مثلها مثل الفاتيكان.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة – المؤلفة من 193 دولة – على الاعتراف بحكم الأمر الواقع بدولة فلسطين ذات السيادة في نوفمبر 2012، وذلك بتحديث وضعها من "كيان" إلى "دولة مراقب غير عضو في المنظمة".

وتم التصويت بالأغلبية، إذ صوتت 138 دولة لصالح القرار بينما صوتت تسع دول ضده في حين امتنعت 41 دولة عن التصويت.

كيف تعترف الأمم المتحدة بدول جديدة؟

عادةً ما تتقدم الدول الراغبة في الحصول على عضوية الأمم المتحدة بطلب إلى الأمين العام للمنظمة الذي بدوره يرسله إلى مجلس الأمن – الذي يتكون من 15 دولة – من أجل تقييمه والتصويت عليه.

وأرسل منصور خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يطالبه فيه بإعادة النظر في الطلب الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن للحصول على العضوية الكاملة للسلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة عام 2011. وبدوره، أرسل غوتيريش الخطاب إلى مجلس الأمن، وفقا للمتحدث باسم المجلس ستيفان دوجاريك.

وجاء في الخطاب، الذي اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه وأحيل وفقاً للإجراءات المتّبعة إلى مجلس الأمن الدولي، كتب منصور أنّه "بناءً على تعليمات القيادة الفلسطينية، يشرّفني أن أطلب منكم أن ينظر مجلس الأمن الدولي مجدداً خلال أبريل 2024" في طلب نيل العضوية الكاملة الذي قدّمته السلطة في 2011 ولم يبتّ فيه المجلس منذ ذلك الحين.

وأضاف: "نودّ أن نلفت انتباهكم إلى أنّه حتى الآن، هناك 140 دولة عضوة تعترف بدولة فلسطين".

وتُقيِّم لجنة مجلس الأمن التي تتكون من 15 عضوا الطلب لتحديد ما إذا كانت الدولة المتقدمة به مستوفية للمتطلبات اللازمة لعضوية الأمم المتحدة. وقد يُحفظ الطلب دون أن تتقدم به الإجراءات إلى أي نقطة أبعد من ذلك، أو يتم التصويت الرسمي عليه في مجلس الأمن. وتتطلب الموافقة على هذه الطلبات تصويت تسع دول لصالح العضوية وعدم استخدام حق النقض "فيتو" من قبل الولايات المتحدة، أو روسيا، أو الصين، أو فرنسا، أو بريطانيا.

وحال موافقة مجلس الأمن على طلب العضوية، يُرفع الطلب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصديق عليه. ويحتاج طلب العضوية التصويت بأغلبية لا تقل عن ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حتى تصادق عليه الجمعية العامة. ولا يمكن لأي دولة الحصول على عضوية الأمم المتحدة ما لم يوافق مجلس الأمن والجمعية لعامة للأمم المتحدة على انضمامها.

ما الذي حدث للطلب الفلسطيني المُقَدَم في 2011؟

عكف مجلس الأمن على تقييم الطلب الفلسطيني للانضمام إلى الأمم المتحدة لعدة أسابيع لتحديد ما إذا كان مستوفياً لمتطلبات العضوية، لكن اللجنة فشلت في التوصل إلى إجماع على موقف موحد من الطلب في ذلك الوقت لذلك لم يصوت مجلس الأمن رسمياً على قرار منح العضوية. وقال دبلوماسيون إن الطلب لم يحصل على الحد الأدنى من الدول التي ينبغي أن تتبنى القرار، وهو تسع دول. وحتى لو كان الطلب قد حصل على الحد الأدنى من الدعم، فقد قالت الولايات المتحدة في ذلك الوقت إنها كانت ستستخدم حق النقض ضد ذلك التحرك.

وفي الأشهر القليلة الماضية، واصل السفير الفلسطيني التلويح بخيار تحريك هذا الطلب في مواجهة الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول ضدّ حماس في قطاع غزة ردّاً على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل.

ويأمل الفلسطينيون منذ أمد بعيد أن يحصلوا على العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، وقد أيدتهم في مسعاهم هذا رسالة أرسلها إلى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء أعضاء في الأمم المتحدة يمثّلون خصوصاً مجموعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

الجدول الزمني لطلب فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

14 أكتوبر 1974، اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها ممثل الشعب الفلسطيني ومنحت الحق في المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين في الجلسات العامة.

22 نوفمبر 1974، مُنحت منظمة التحرير الفلسطينية مركز المراقب من غير الدول، مما أتاح لمنظمة التحرير الفلسطينية المشاركة في جميع دورات الجمعية، وكذلك في منابر الأمم المتحدة الأخرى.

15 ديسمبر 1988، أقر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/177 "إعلان الاستقلال الفلسطيني الصادر في نوفمبر 1988 واستبدل" منظمة التحرير الفلسطينية "باسم" فلسطين " في منظومة الأمم المتحدة.

مايو 2009 دعمت الجامعة العربية رسميا الحملة التي أطلق عليها اسم "فلسطين 194" وأكدتها منظمة التحرير الفلسطينية رسميا في 26 يونيو 2009

23 سبتمبر 2011، قدم الرئيس محمود عباس باسم منظمة التحرير الفلسطينية طلبا لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة. في 29 نوفمبر 2012، منحت الجمعية العامة فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة مراقب في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19.

17 ديسمبر 2012، قرر رئيس بروتوكول الأمم المتحدة يوتشول يون أن "تستخدم الأمانة اسم دولة فلسطين في جميع وثائق الأمم المتحدة الرسمية".

18 إبريل 2024 طلبت الجزائر، العضوة في مجلس الأمن، التصويت على مشروع قرار يوصي بمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.