وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون أزمة الشرق الأوسط

كابري - (ا ف ب)

بدأ وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى اليوم الثاني من محادثاتهم في جزيرة كابري الإيطالية اليوم الخميس بمناقشة أزمة الشرق الأوسط، وسيحولون التركيز إلى أوكرانيا في وقت لاحق عندما ينضم لهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ووزير الخارجية الأوكراني.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في مستهل محادثات اليوم إن مسألة العقوبات على إيران ستجري معالجتها بينما يبحث الغرب عن سبل لمعاقبة طهران على هجومها الصاروخي على إسرائيل، لكنه كرر تأكيد الدعوات الغربية لإسرائيل لضبط النفس.

وقال تاياني "من شأن أي شكل من أشكال الانتقام أن يعرض للخطر التوازنات الهشة والحساسة بالفعل".

ويبدو أن مثل هذه النداءات لن تلقى آذانا صاغية، إذ قالت إسرائيل أمس الأربعاء إنها ستتخذ قراراتها بنفسها بشأن كيفية الدفاع عن نفسها، وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه من الواضح أن إسرائيل تخطط للرد.