روسيا وأوكرانيا تتبادلان إعلان إسقاط طائرات مسيرة وصواريخ

كييف - (د ب أ)

أعلن مسؤولون روس وأوكرانيون إحباط هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ شنها الجانب الآخر خلال الليل.

وأعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، اللفتنانت جنرال ميكولا أوليشوك، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت 13 طائرة مسيرة من طراز "شاهد -131/136" أطلقتها روسيا باتجاه سبع مناطق في أوكرانيا الليلة الماضية.

ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار ناجمة عن الحطام المتساقط حتى الآن.

وتم إبلاغ وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الذي وصل إلى كييف لإجراء محادثات اليوم الخميس، بالهجوم الروسي الأخير.

وفي موسكو، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم اعتراض 45 طائرة مسيرة وصاروخا ومقذوفات أخرى أطلقت من أوكرانيا.

وأفاد حاكم مقاطعة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، بأن شخصين، رجل وامرأة، أصيبا جراء الهجمات الأوكرانية على المقاطعة الليلة الماضية.

وفي فورونيج، ذكر حاكم المقاطعة ألكسندر جوسيف أن سقوط حطام المسيرة المعادية ألحق أضرارا بعدد من المنازل الخاصة، بينما أصيبت امرأة بجروح متوسطة الخطورة.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الخميس عن إحباط هجمات شنها الجيش الأوكراني على أراضي روسيا باستخدام صواريخ باليستية وقذائف صاروخية ومسيرات ومناطيد الليلة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان إن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت اثنين من الصواريخ التكتيكية العملياتية "توتشكا-أو"، و19 قذيفة من راجمات الصواريخ "آر إم – 70 فامباير" و16 طائرة مسيرة ومنطادين صغيري الحجم فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وفقا لقناة "آر تي".