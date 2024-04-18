برنامج الأغذية العالمي: قوافل تكفي 80 ألف شخص عبرت لشمال غزة من معبر إيريز

مصراوي

قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم الخميس، إن 3 قوافل تكفي لنحو 80 ألف شخص عبرت هذا الأسبوع لأول مرة إلى شمال غزة من معبر إيريز.

وأكد البرنامج أن الطريقة الوحيدة لإيقاف المجاعة في غزة هي الوصول المنتظم والمستدام للمساعدات ووقف إطلاق النار الإنساني.

وأمس الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه للمرة الأولى منذ فتح ميناء أسدود الواقع جنوبي إسرائيل أمام إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، تم إدخال إمدادات إغاثة للمنطقة الساحلية عبر الميناء.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم تفتيش 8 شاحنات محملة بالدقيق هناك، ومن ثم تم إدخالها إلى قطاع غزة.

بالإضافة إلى ذلك، دخلت شاحنات برنامج الأغذية العالمي إلى المنطقة الساحلية عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي في الجنوب، وليس عبر معبر إيريز في شمال قطاع غزة، والذي أعلنت إسرائيل مؤخرا أيضا أنه سيتم فتحه، وهو أقرب بكثير إلى معبر أسدود.

وقد تم استخدام معبر كرم أبو سالم منذ فترة طويلة لتوصيل المساعدات.

ومن شأن معبر إيريز الحدودي أن يجعل من الأسهل إمداد السكان المدنيين في الشمال، حيث حذر الخبراء من وجود خطر المجاعة هناك.

وكالنت مصادر إسرائيلية قالت إن وسيلة الوصول الجديدة تهدف إلى تخفيف الضغط على معبر كرم أبو سالم الحالي، ولم يظهر أي مؤشر اليوم الأربعاء على متى يمكن فتح معبر إيريز لتسليم المساعدات.