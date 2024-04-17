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"أقدر نصائح الدول الصديقة".. نتنياهو: سنتخذ قراراتنا بأنفسنا

02:54 م الأربعاء 17 أبريل 2024

نتنياهو

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وكالات

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، الشكر إلى الدول الصديقة لبلاده التي ساعدت على دعم دفاعها خلال الهجوم الإيراني.

وقال نتنياهو: "أقدر نصائحهم واقتراحاتهم لكننا سنتخذ قراراتنا بأنفسنا".

وكان مصدر حكومي إسرائيلي أكد أن نتانياهو عقد اجتماعا ثانيا لمجلس وزراء الحربلبحث لردّ إسرائيلي على الهجوم الإيراني غير المسبوق ضدها السبت الماضي.

يأتي ذلك في وقت أكد خلاله رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن بلاده سترد دون أن يكشف عن التفاصيل.

وحذرت طهران على لسان رئيسها إبراهيم رئيسي من أن ردها سيكون "قاسيا" في حال استهداف مصالحها.

نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الهجوم الإيراني
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