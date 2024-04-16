واشنطن تقرر فرض عقوبات على روسيا والصين

(مصراوي)

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات إضافية على كلًا من روسيا وإيران.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، قد قالت إنه تم إعطاء الضوء الأخضر لفرض عقوبات على إيران عقب هجومها على إسرائيل السبت الماضي باستخدام المسيرات والصواريخ.

وحذرت جانيت من تهديد الأفعال الإيرانية للاستقرار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط.

ورفضت روسيا إدانة الهجوم الإيراني قائلة إنه يأتي في إطار حق الدفاع عن النفس.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد بحث مع قادة مجموعة السبع آلية الرد على الهجوم الإيراني على إسرائيل.

من جانبها حذرت إيران من المساس بمصالحها، قائلة إن أي إجراء إسرائيلي يتم مقابلته برد مؤلم.