شاهد.. إعصاران و450 صاعقة تضرب بريطانيا: اقتلاع أشجار وتطاير سيارات

كتب- مصراوي:

ضرب المملكة المتحدة، إعصارين تسببا في إحداث أضرار واسعة في عدة مناطق بالبلاد وسط استمرار موجة الطقس السيئ، حيث حذر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا من الاستعداد لعواصف خطيرة تصل سرعتها إلى 55 ميلًا في الساعة.

وتسبب الإعصاران في اقتلاع عدد من الأشجار وإحداث دمارًا كبيرًا في عدد واسع من السيارات التي تطايرات وانقلبت جراء قوة الرياح، إضافة إلى إحداث قشور في أسطح المنازل.

وكانت الأرصاد الجوية قد أصدرت إنذارًا باللون الأصفر، في جميع أنحاء البلاد من أجل توخي الحذر من العواصف التي تسببت في إحداث أضرار بعدد من المنازل وأسطحها والمرائب في منطقة ويست بريدجفورد في نوتنجهام.

ووثقت الفيديوهات لحظة تطاير القراميد المغلفة لأسطح المنازل في تنوتون وقت ضربها الإعصار الأول مع تطايرها في الهواء من شدة الرياح التي تسببت في انقلاب إحدى البيوت المتنقلة على الطرقات.

وضرب الإعصار الثاني منطقة ويست بريدجفورد بعد وقت قليل من الإعصار الأول، حيث زامن ذلك عدد من الصواعق بلغ عددها 450 صاعقة ضربت الأرض بحسب ذكر خبراء الأرصاد.

وأغلقت السلطات عدد من المناطق والمزارات في إطار العمل بإرشادات السلامة وللحفاظ على سلامة المواطنين، حيث أغلقت عدد من المتنزهات في جميع أنحاء لندن منها حدائق كيو.

كما تم إغلاق جسر "سيفيرن إم 48" الرابط بين إنجلترا وويلز مع توجيه الأرصاد الجوية تحذيراتها إلى إنجلترا وويلز على نحو التحديد بمواجهتهم رياح قوية وأمطار غزيرة.

وتم إغلاق عدد من المواقع الأثرية والتراثية منها أجزاء من قلعة "دوفر" في كينت، وملاعب الجولف والأسواق تخوفًا من قوة الرياح.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن المملكة المتحدة تشهد حوالي 30 إعصارًا بشكل سنوي.