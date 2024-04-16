وزير الخارجية الأردني: إيران ردت على قصف قنصليتها في دمشق

(مصراوي)

علق وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، على الهجوم الإيراني على إسرائيل، قائلًا إن طهران ردت على قصف قنصليتها في دمشق.

وأفاد الصفدي، أن إيران تصدت خلال الهجوم لما تعتقد أنه يهدد حياة مواطنيها، مضيفًا أنه سيتم التصدي كذلك لأي مسيرات إسرائيلية تشكل خطرًا على الأمن الأردني.

وقال الصفدي، إنه يجب العمل في الوقت الحالي من أجل ضمان ألا يصعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو الوضع لصرف الأنظار عن الوضع في قطاع غزة.

ووجه الصفدي رسالة إلى كلًا من إيران وإسرائيل مفادها أنه لن يتم السماح لأحد بتحويل الأراضي الأردنية إلى ساحة حرب.

وطالب الصفدي، بالعمل بشكل مكثف من أجل مواجهة مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة، مشددًا على ضرورة الوقف الفوري للحرب.

وقال الصفدي، إن العدوان الإسرائيلي على غزة تسبب في تدمير 70 بالمائة من المباني السكنية في قطاع غزة وتهجير 1.7 مليون شخص من منازلهم يعانون من ظروف قاسية، مشيرًا إلى أن المساعدات الواصلة لا تلبي احتياجات أهالي القطاع الذين يحتاجون إلى 800 شاحنة بشكل يومي.

وحذر وزير الخارجية الأردني، من خطورة التصعيدات الإسرائيلية في الضفة الغربية خاصة في ظل إرهاب المستوطنين الإسرائيليين.

وطالب الصفدي، بمنع نتنياهو من فرض أجندة الحرب على المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي للضغط على نتنياهو حتى "لا يغرق المنطقة في حرب طويلة".