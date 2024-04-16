مسؤول إسرائيلي: حماس تصبح أقوى مع الوقت

(مصراوي)

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات، قوله إن حركة المقاومة الإسلامية حماس تمكنت من البقاء حتى الآن لذلك تعتقد أنها تنتصر لأن تعريفها للنجاح هو البقاء.

وقال المصدر المطلع للشبكة الأمريكية، إن حركة حماس تصبح أكثر تصلبًا كل طال أمد الحرب وليس العكس.

وكانت حركة حماس قد عرضت خلال المفاوضات الأخيرة الإفراج عن 20 شخصًا من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها مقابل هدنة مؤقتة مدتها 6 أسابيع إضافة للإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات الإسرائيلية، وذلك حسبما ذكر مسؤول إسرائيلي لموقع "واللا" العبري.



وبحسب المسؤول الذي لم يذكر الموقع العبري اسمه، فإن حماس قالت إن قلصت أعداد الأسرى من 40 إلى 20، لأن بعض الأسرى قد قتلوا وآخرين محتجزين لدى حركات أخرى.