مجلس التعاون الخليجي يشدد على أهمية خفض التصعيد بين إيران وإسرائيل للحفاظ على أمن المنطقة

الرياض (د ب أ)

شدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الاثنين، على أهمية خفض التصعيد بين إيران وإسرائيل، وبشكل فوري للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

جاء ذلك في بيان لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، عقب اجتماعهم الاستثنائي، اليوم الاثنين، في سفارة قطر في العاصمة الأوزباكستانية طشقند في ضوء التصعيد العسكري والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، على هامش الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.

وبحسب البيان، أعرب وزراء مجلس التعاون الخليجي عن قلقهم البالغ جراء التطورات الأخيرة شديدة الخطورة للتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيرها السلبي على الأمن الإقليمي واستقراره.

وشدد الوزراء "على أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وضرورة بذل الأطراف كافة جهوداً مشتركة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب".

ووفقا للبيان " دعا وزراء الخارجية إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسّلم الدوليّين، لاسيّما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسّع رقعتها".

وقال البيان إن " الوزراء تدارسوا آليات التنسيق بين دول المجلس والتحرك المشترك في مواجهة هذه التطورات" دون الكشف عنها.

وأكد المجلس الوزاري – من ناحية أخرى – موقف" مجلس التعاون الثابت بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، مطالباً" بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، وضرورة عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة".

وشدد المجبس "على ضرورة تبني المجتمع الدولي لسياسات وتدابير فعالة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لما لاستمرار هذا العدوان من تداعيات على أمن واستقرار المنطقة برمتها واستمرار التوترات فيها".

ودعا وزراء الخارجية الى "وقف التصعيد وأعمال العنف ضد الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك مدينة القدس والمقدسات الإسلامية، ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي، ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم".

ودعا وزراء خارجية التعاون الخليجي " إلى مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".