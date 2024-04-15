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BBC

فيديو يرصد لحظة طعن قسيس داخل كنيسة في سيدني بأستراليا

05:19 م الإثنين 15 أبريل 2024

طعن قسيس داخل كنيسة في سيدني بأستراليا أرشيفية

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مصراوي

أظهرت مقاطع فيديو، لحظة الهجوم على الأب مار ماري إيمانويل بسكين بشكل مباغت، داخل كنيسة بإحدى ضواحي مدينة سيدني الأسترالية، الأمر الذي أثار الذعر بين المصلين الذين بدؤوا بالصراخ.

وتم بث عملية الطعن على الهواء مباشرة في حساب كنيسة آشورية غرب المدينة بموقع "فيسبوك"، حيث أظهرت اللقطات تعرض الأب مار ماري للهجوم بسكين في وجهه أثناء إلقاء وعظ بالكتاب المقدس الآشوري، عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

وأكد متحدث باسم الشرطة الأسترالية، خلال حديثه لـ"رويترز"، أنه تم إلقاء القبض على رجل، بعد الواقعة التي التقطتها الكاميرات في واكلي، على بعد 30 كيلومترا إلى الغرب من حي الأعمال المركزي في المدينة.

وبحسب الشرطة أكدت إصابة عدد من الأشخاص في واقعة الطعن داخل الكنيسة.

وقالت خدمة الإسعاف لوكالة فرانس برس إن أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و70 عاما يتلقون العلاج من إصابات.

ويعد هذا الحادث هو الثاني في سيدني خلال 3 أيام، بعد مقتل 6 في هجوم بسكين على مركز تجاري في منطقة بوندي بسيدني.

طعن قسيس داخل كنيسة كنيسة في سيدني بأستراليا طعن الأب مار ماري إيمانويل بسكين عملية الطعن على الهواء مباشرة

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