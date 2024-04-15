فيديو يرصد لحظة طعن قسيس داخل كنيسة في سيدني بأستراليا

مصراوي

أظهرت مقاطع فيديو، لحظة الهجوم على الأب مار ماري إيمانويل بسكين بشكل مباغت، داخل كنيسة بإحدى ضواحي مدينة سيدني الأسترالية، الأمر الذي أثار الذعر بين المصلين الذين بدؤوا بالصراخ.

An attack on a priest has just been captured on a live stream at the Christ the Good Shepherd Church in the Sydney suburb of Wakeley. pic.twitter.com/s17sHHHVw7 — Visegrád 24 (@visegrad24) April 15, 2024

وتم بث عملية الطعن على الهواء مباشرة في حساب كنيسة آشورية غرب المدينة بموقع "فيسبوك"، حيث أظهرت اللقطات تعرض الأب مار ماري للهجوم بسكين في وجهه أثناء إلقاء وعظ بالكتاب المقدس الآشوري، عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

وأكد متحدث باسم الشرطة الأسترالية، خلال حديثه لـ"رويترز"، أنه تم إلقاء القبض على رجل، بعد الواقعة التي التقطتها الكاميرات في واكلي، على بعد 30 كيلومترا إلى الغرب من حي الأعمال المركزي في المدينة.

وبحسب الشرطة أكدت إصابة عدد من الأشخاص في واقعة الطعن داخل الكنيسة.

وقالت خدمة الإسعاف لوكالة فرانس برس إن أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و70 عاما يتلقون العلاج من إصابات.

ويعد هذا الحادث هو الثاني في سيدني خلال 3 أيام، بعد مقتل 6 في هجوم بسكين على مركز تجاري في منطقة بوندي بسيدني.