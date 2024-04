فيديو يرصد لحظة طعن قسيس داخل كنيسة في سيدني بأستراليا

مصراوي

أظهرت مقاطع فيديو، لحظة الهجوم على الأب مار ماري إيمانويل بسكين بشكل مباغت، داخل كنيسة بإحدى ضواحي مدينة سيدني الأسترالية، الأمر الذي أثار الذعر بين المصلين الذين بدؤوا بالصراخ.

An attack on a priest has just been captured on a live stream at the Christ the Good Shepherd Church in the Sydney suburb of Wakeley. pic.twitter.com/s17sHHHVw7

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 15, 2024