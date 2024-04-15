وزير الخارجية السعودي: نؤيد ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار دائم في غزة

(مصراوي)

أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الاثنين، عن تأييد المملكة لضرورة التوصل لوقف إطلاق نار مستدام داخل قطاع غزة ورفع الحصار عنه.

ودعا بن فرحان، إلى مواصلة الجهود من أجل إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ولضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد وزير الخارجية السعودي، على أهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لقطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع إجمالي الشهداء 33 ألفًا و797 شهيدًا جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على جميع أنحاء القطاع.