رويترز: إيران أبلغت واشنطن بموعد الهجوم على إسرائيل

(مصراوي)

نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مصدر إيراني مطلع، قوله إن إيران قد أبلغت واشنطن عبر قطر وتركيا وسويسرا باليوم المقرر لتنفيذ الهجوم على إسرائيل.

وأضاف المصدر الذي لم تذكر "رويترز" اسمه، أن إيران أكدت أن الهجوم سيتم بطريقة تؤدي إلى تجنب استدعاء الرد.

وبدأت إيران عملية "الوعد الحق" على إسرائيل السبت الماضي ضمن الرد على استهداف قنصليتها في سوريا، مستخدمة مئات الصواريخ الكروز والباليستية والمسيرات لاستهداف عدة مناطق في إسرائيل.

واستهدفت إيران قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين قالت إنه تم من خلالها استهداف القنصلية في دمشق، مشيرة إلى أن هجومها نجح في تحقيق نصف أهدافه.

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