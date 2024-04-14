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BBC

واشنطن بوست: إذا لم يرد نتنياهو على إيران قد يواجه مشاكل مع أشخاص بحكومته

06:54 م الأحد 14 أبريل 2024

بنيامين نتنياهو

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مصراوي

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع، اليوم الأحد، إن مسؤولين أمريكيين أرسلوا رسائل إلى إسرائيل للحد من ردودها الانتقامية والتهدئة.

وأوضح المصدر في تصريحاته للصحيفة الأمريكية أنه في حال لم يرد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إيران، فإنه قد يواجه مشاكل مع بعض الأشخاص في حكومته.

من جانبها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تمكن من ثني رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عن فكرة مهاجمة إيران.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن نتنياهو أمر بعودة طائرات كانت بطريقها لتنفيذ عمليات في إيران.

ولوحت إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني الذي بدأ ليل أمس السبت واستخدمت فيه طهران مئات المسيرات والصواريخ ردًا على استهداف قنصليتها في دمشق.

فيما حذرت طهران، من أن أي هجوم أو عدوان على المصالح الإيرانية ستقابله إيران برد أكثر صرامة وحزما.

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الهجوم الإيراني الوعد الحق بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي

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رمضانك مصراوي

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