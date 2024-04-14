إعلام عبري: اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي اليوم لبحث سبل الرد على الهجوم الإيراني

بي بي سي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد عن اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي اليوم لبحث سبل الرد على الهجوم الإيراني.

وذكر موقع واللا الإسرائيلي أن أحد الخيارات الموجودة أمام المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هي ضرب "أحد الأهداف الإيرانية الرمزية".

يذكر أن إيران استخدمت في هجومها أمس على إسرائيل اسلحة اكثر تطورا مما استخدمه حلفائها خلال ستة أشهر ضد إسرائيل.

وللمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية، هاجمت إيران بشكل مباشر إسرائيل عدوها اللدود.

وطبقا للجيش الإسرائيلي، تم إطلاق أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصواريخ ، في الهجوم واسع النطاق.

وأضاف أنه تم اعتراض الغالبية العظمى منها، بينما كانت لا تزال خارج حدود إسرائيل.

ولم يسقط سوى عدد قليل من الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية ولم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.

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