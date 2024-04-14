إعلان

BBC

"ستكون المملكة هدفنا القادم".. إيران تحذر الأردن من التعاون مع إسرائيل

03:41 ص الأحد 14 أبريل 2024

القوات المسلحة الإيرانية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


وكالات

أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، أن مصدرا مطلعا في القوات المسلحة الإيرانية، حذر الأردن من التعاون مع إسرائيل.

وقال المصدر حسب وكالة الأنباء، إن "إيران ستراقب التحركات الأردنية وفي حال تعاونهم مع إسرائيل ستكون الأردن هدفنا القادم".

وشدد المصدر بالقوات المسلحة الإيرانية: "حذرنا الأردن وباقي دول المنطقة قبل بدء الهجوم من التعاون مع كيان الاحتلال".

وفي وقت سابق ومع بداية الهجمات الإيرانية على الأراضي المحتلة، أعلن سلاح الجوي الأردني، أن القوات الجوية الأردنية تستعد للتصدي لأية طائرة إيرانية تنتهك مجاله الجوي.

وهددت إيران الدول المجاور لإسرائيل من محاولة فتح مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية، محذرة إياها من أنها ستعاقب هي الأخرى.

لمتابعة التغطية الخاصة للهجوم الإيراني اضغط هنا

القوات المسلحة الإيرانية المملكة هدفنا القادم إيران تحذر الأردن التعاون مع إسرائيل الهجوم الإيراني الوعد الحق

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الهجوم الإيراني.. نشوب خلافات بين قادة الاحتلال بشأن الرد على إيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

الوصية الأخيرة للفنانة شيرين سيف النصر
طهران تهاجم بالصواريخ.. و3 دول تتدخل لاعتراضها.. وإسرائيل تضرب لبنان وسوريا (تغطية خاصة للهجوم الإيراني)