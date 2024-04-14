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BBC

الهجوم الإيراني.. السعودية تدعو أطراف الصراع لضبط النفس

03:10 ص الأحد 14 أبريل 2024

وزارة الخارجية السعودية

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وكالات

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن بالغ قلق المملكة جرّاء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته، وتدعو الأطراف كافة للتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

وتؤكد الوزارة، على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، لا سيما في هذه المنطقة البالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسع رقعتها، حسب ما وصفها البيان.

وكان الحرس الثوري أطلق عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، أمس السبت، في هجوم قد يؤدي إلى تصعيد كبير بين العدوين الإقليميين، وسط تعهد الولايات المتحدة بدعم إسرائيل، وفق ما أفادت به وكالة رويترز.

ومع استمرار الهجوم الإيراني رداً على قصف قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، أن إيران أطلقت عشرات الصواريخ أرض- أرض باتجاه إسرائيل، معظمها اعترضتها إسرائيل خارج الحدود الإسرائيلية.

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