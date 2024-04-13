استعدادًا للحرب.. هجوم سيبراني يستهدف إيران ويدعو السكان للتزود بالماء والطعام

مصراوي

أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بأن هجوما سيبرانيا اخترق عددا من المواقع الإيرانية، يدعو سكان العاصمة طهران للتزود بالطعام والماء استعدادا للحرب.

ويأتي الهجوم السيبراني تزامنا مع حالة غير مسبوقة من التوتر بين إيران وإسرائيل، على خلفية استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري.

بدوره، قام الحرس الثوري الإيراني بالاستيلاء على سفينة يقول إنها إسرائيلية في وقت سابق من اليوم السبت، وسط توقعات برد عسكري إيراني يستهدف الداخل الإسرائيلي.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، تفعيل كافة آلياته الدفاعية تحسبا لهجوم إيراني محتمل، بالإضافة إلى إرجاء كافة الفعاليات الشبابية والتعليمية لوقت لاحق.