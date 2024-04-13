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BBC

العثور على ضحية أخرى بعد 11 يوما من وقوع زلزال تايوان المدمر

12:53 م السبت 13 أبريل 2024

زلزال تايوان المدمر

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تايبيه - (د ب أ)

أعلنت السلطات التايوانية عن العثور اليوم السبت على ضحية كانت في عداد المفقودين بعد وقوع زلزال قبل 11 يوما بقوة 2 ,7 درجة ، مما رفع حصيلة القتلى إلى 17 شخصا.

وتم العثور على جثة الضحية في مدينة "هوالين" شرق البلاد بالقرب من مركز الزلزال.

وعلى الرغم من تحذيرات بوقوع هزات ارتدادية، قضى عمال الإنقاذ أياما، في البحث عن سائق مفقود في الموقع الذي تملكه شركة أسمنت.

وحتى الآن أودى أقوى زلزال يضرب تايوان منذ 25 عاما بحياة 17 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1155 آخرين.

وقالت وكالة الإطفاء الوطنية اليوم السبت أن سنغافوريين اثنين، يحملان جوازي سفر استراليين، مازالوا في عداد المفقودين، في حديقة "تاروكو" الوطنية، التي ألحقت بها أضرارا جسيمة، في مدينة "هوالين".

وبعد وقت قصير من وقوع الزلزال، خصصت الحكومة المركزية 300 مليون دولار تايواني (3ر9 مليون دولار) في صورة مساعدات طارئة في مدينة "هوالين".

زلزال تايوان المدمر ضحية أخرى بزلزال تايوان ضحية في عداد المفقودين مدينة هوالين بتايوان

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