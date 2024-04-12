إعلان

BBC

مكتب نتنياهو يطالب مدراء الوزارات بالاستعداد لهجوم إيراني محتمل الليلة

08:13 م الجمعة 12 أبريل 2024

بنيامين نتنياهو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (د ب أ)

طلب مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جميع المديرين العامين بالوزارات الاستعداد لهجوم إيراني محتمل على إسرائيل الليلة.

وقال مكتب نتنياهو في إحاطة للمدراء العامين للوزارات الحكومية "خطر الهجوم حقيقي.. استعدوا لجميع الاحتمالات" وفق ما أوردته قناة "آر تي عربية" الروسية اليوم الجمعة.

وأطلع المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، يوسي شيلي، جميع المديرين العامين للوزارات الحكومية، تحسبا لاحتمال وقوع هجوم إيراني وضرورة الاستعداد لمختلف السيناريوهات المدنية.

وصدرت تعليمات للرؤساء التنفيذيين بأن يكونوا متيقظين ومتاحين وأن يستمعوا إلى وسائل الإعلام، وقال "الرسالة التي يتم نقلها في المحادثة هي أنه لا يوجد يقين من وقوع هجوم، لكن التهديدات موجودة وحقيقية.. ويجب أن نستعد لجميع الاحتمالات"، وفق القناة الروسية.

بنيامين نتنياهو مدراء الوزارات هجوم إيران إسرائيل

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الدفاع المدني بغزة: شهداء ومصابين في قصف استهدف مدرسة بمخيم النصيرات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

قبل افتتاحها.. أحدث 17 صورة لمحطة جامعة القاهرة بالخط الثالث للمترو
"مصر للطيران" تكشف أسباب عودة رحلتها رقم MS4413 من جدة بدون المعتمرين