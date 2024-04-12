مكتب نتنياهو يطالب مدراء الوزارات بالاستعداد لهجوم إيراني محتمل الليلة

موسكو - (د ب أ)

طلب مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جميع المديرين العامين بالوزارات الاستعداد لهجوم إيراني محتمل على إسرائيل الليلة.

وقال مكتب نتنياهو في إحاطة للمدراء العامين للوزارات الحكومية "خطر الهجوم حقيقي.. استعدوا لجميع الاحتمالات" وفق ما أوردته قناة "آر تي عربية" الروسية اليوم الجمعة.

وأطلع المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، يوسي شيلي، جميع المديرين العامين للوزارات الحكومية، تحسبا لاحتمال وقوع هجوم إيراني وضرورة الاستعداد لمختلف السيناريوهات المدنية.

وصدرت تعليمات للرؤساء التنفيذيين بأن يكونوا متيقظين ومتاحين وأن يستمعوا إلى وسائل الإعلام، وقال "الرسالة التي يتم نقلها في المحادثة هي أنه لا يوجد يقين من وقوع هجوم، لكن التهديدات موجودة وحقيقية.. ويجب أن نستعد لجميع الاحتمالات"، وفق القناة الروسية.