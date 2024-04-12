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BBC

مسؤولون أمريكيون: واشنطن طالبت إسرائيل بإبلاغها بأي قرار تتخذه للرد على هجوم إيران

06:37 م الجمعة 12 أبريل 2024

الغارة الإسرائيلية على مجمع السفارة الإيرانية في د

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مصراوي

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الجمعة، إن واشنطن طلبت من إسرائيل إبلاغها قبل أي قرار تتخذه بشأن الرد على هجوم إيران المحتمل.

سبق وأن قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الجمعة، إن طهران أبلغت واشنطن عبر دول عربية أن قواتها بالمنطقة ستتم مهاجمتها إذا ساعدت إسرائيل.

وأكد مسؤول أمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن الولايات المتحدة تواصل رصد تحريك إيران قدرات عسكرية لهجوم محتمل على إسرائيل، موضحا أن من بين القدرات العسكرية التي تقوم إيران بتحريكها عدد كبير من المسيرات.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى للتصعيد مع إيران، مؤكدا أن واشنطن ستحمي قواتها وأن التزامها بأمن إسرائيل ثابت.

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