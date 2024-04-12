إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي حظر على منتسبيه السفر للخارج دون إذن

(مصراوي)



حظر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على منتسبيه السفر إلى الخارج دون إذن في إطار الاستعداد لهجوم إيراني محتمل، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأعلنت إسرائيل أنها أنهت استعداداتها للرد على الهجوم الإيراني المحتمل، وهو ما حذرت واشنطن أيضًا إيران من الإقدام عليه.

ويثير الهجوم الإيراني المحتمل مخاوف عدة دول على رأسها إسرائيل والولايات المتحدة التي تتهمها طهران بدعم إسرائيل بشكل مستمر في هجماتها التي تستهدف المصالح الإيرانية في الشرق الأوسط.

واستهدف هجوم إسرائيلي القنصلية الإيرانية في دمشق، وهو ما توعدت إيران بالرد في وقت قريب وبشكل حاسم، بينما نفت واشنطن علمها بتخطيط إسرائيل لشن ذلك الهجوم إلا قبله بعدة ثواني.