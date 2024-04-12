تخوفًا من الهجوم على إسرائيل.. أستراليا تطالب إيران بضبط النفس

طهران - (د ب أ)

أكدت وزيرة خارجية استراليا بيني وونج في اتصال هاتفي مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الجمعة، أنها تتفهم قلق الجمهورية الإسلامية بشأن الهجوم على القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في دمشق، مطالبة طهران بضبط النفس.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني تبادل مع نظيرته الأسترالية، وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة، لاسيما الوضع في فلسطين والعلاقات الثنائية.

وانتقد أمير عبد اللهيان عدم استجابة مجلس الأمن الدولي لطلب إيران بإدانة الجريمة "الإرهابية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في الهجوم على السفارة الإيرانية في دمشق"، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وأضاف عبداللهيان، "بعض الحكومات الغربية لا تدين هذا العمل الإرهابي الذي ينتهك بشكل واضح القانون الدولي والقانون والمواثيق الدولية، وباستمرارهم في دعم جرائم الصهاينة، فإنهم يطالبون إيران فقط بضبط النفس".

وشدد وزير الخارجية الإيراني أيضا على ضرورة الضغط على الكيان الإسرائيلي لإنهاء الحرب والإبادة الجماعية وتجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

من جانبها، شددت وزيرة الخارجية الأسترالية على أنها تتفهم قلق إيران بشأن الهجوم، ودعت إيران إلى ضبط النفس، وأعربت عن قلقها إزاء تزايد حدة التوتر والإجراءات المضادة وتوسيع نطاق الحرب مع عواقب لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة.

وفي إطار متصل، كان وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون قد طالب طهران في اتصال هاتفي مع عبد اللهيان طهران بضبط النفس عقب الهجوم الذي نُسب لإسرائيل على القسم القنصلي بسفارة إيران بدمشق.

وهددت إيران بالانتقام في أعقاب الهجوم، ومن جانبها، توعدت إسرائيل بالرد ومهاجمة الأراضي الإيرانية .