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BBC

ردًا على وفد التفاوض الإسرائيلي.. مكتب نتنياهو: حماس هي من يحبط التوصل لصفقة

10:31 م الخميس 11 أبريل 2024

بنيامين نتنياهو

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مصراوي

قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، ردا على تسريب وفد التفاوض الإسرائيلي، إن نتنياهو يعمل على مدار الساعة لإعادة الأسرى وهو يرفض اتفاق استسلام.

وزعم مكتب نتنياهو في رده على تسريب وفد التفاوض الإسرائيلي، أن حركة حماس هي من يحبط التوصل لصفقة.

سبق وأن قالت القناة 12 العبرية نقلا عن تسريب من وفد التفاوض الإسرائيلي، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعوق صفقة التبادل والمفاوضات بشكلها الحالي قد تستمر عاما.

وأوضح الوفد الإسرائيلي أنه كان يمكن التوصل لصفقة قبل شهرين لكن نتنياهو لم يصغ و"خسرنا أرواح أسرى"، مضيفا "كنا نحصل على التفويض صباحا ثم يتصل نتنياهو مساء ليعرقل التفاوض".

وأكد الوفد الإسرائيلي أن نتنياهو يتجاوز رؤساء الوفد المفاوض ومجلس الحرب أيضا.

نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حماس صفقة التبادل

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رمضانك مصراوي

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