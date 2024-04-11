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BBC

ممثل نيكاراجوا بالعدل الدولية: الأساس القانوني لقضيتنا ضد إسرائيل قوي جدًا

07:01 م الخميس 11 أبريل 2024

محكمة العدل الدولية

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مصراوي

قال ممثل نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، إن بلاده يمكن أن تقدم بعض المساعدة للفلسطينيين من خلال المحكمة، مشيرا إلى أن إسرائيل لم تنفذ أمر المحكمة والأسلحة المرسلة لها يجب أن تتوقف.

وأكد ممثل نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن إسرائيل تمارس إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، لافتا إلى أن الأساس القانوني لقضيتهم أمام محكمة العدل الدولية قوي جدا.

وأوضح أن نيكاراجوا ملتزمة بمنع الإبادة الجماعية في غزة عبر وقف تسليح إسرائيل، مشددا على ضرورة منع إرسال الأسلحة لإسرائيل ووقف انتهاك القانون الدولي.

وأعرب ممثل نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية عن أمله أن تنجح دعواهم في إلزام ألمانيا بوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدا أنه وقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل أمر إيجابي.

محكمة العدل الدولية إسرائيل نيكاراجوا

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رمضانك مصراوي

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