البرلمان الأوكراني يقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن التعبئة العسكرية

كييف - (د ب أ)

أقر البرلمان الأوكراني مشروع قانون التعبئة العسكرية المثير للجدل بعد ثلاثة أشهر من النقاش، والذي يلزم جميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما بحمل تصاريحهم العسكرية وتحديثها خلال شهرين.

ولا يتضمن القانون الجديد حق المجندين في أن يتم تسريحهم بعد قضاء الخدمة لمدة ثلاث سنوات. ومن المقرر إدراج هذا البند في قانون منفصل.

وفي المستقبل، سيتم إصدار وثائق السفر الأوكرانية الجديدة في الخارج فقط عند تقديم تصريح عسكري، والذي سيكون متاحا فقط عند العودة إلى أوكرانيا.

ويقضي القانون بفرض غرامات لعدم الاستجابة لإخطارات الاستدعاء، كما سيتم إلغاء رخص القيادة في معظم الحالات. وتم رفض خطط لحظر الحسابات المصرفية.

وأقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤخرا قانونا يخفض سن جنود الاحتياط إلى 25 عاما مقارنة بـ 27 عاما في السابق. ويسمح القانون باستدعاء الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و60 عاما للخدمة. وتحظى النساء بحرية التطوع.

وتضم القوات المسلحة الأوكرانية التي تضم الجيش والحرس الوطني وحرس الحدود، أكثر من مليون رجل وامرأة مسلحين.

وتبلغ التعبئة المحتملة نحو 5 ملايين شخص، بحسب موقع "تيكيستي دوت أورج دوت يو ايه".

ورغم حظر السفر إلى الخارج المفروض على جميع المؤهلين للاستدعاء، فقد فر عشرات الآلاف من الأوكرانيين إلى الخارج باستخدام وثائق مزورة منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل للبلاد في عام 2022.