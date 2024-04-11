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BBC

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم نابلس

12:10 م الخميس 11 أبريل 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله - (د ب أ)

اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، منطقة نابلس الجديدة جنوب نابلس بالضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن "قوات الاحتلال داهمت أحد المنازل في منطقة نابلس الجديدة، وقامت بتفتيشه، والعبث بمحتوياته، دون أن يبلغ عن اعتقالات".

وكان نادي الأسير الفلسطيني أفاد بأن "قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، بالإضافة لتخريب البنية التحتية".

وأشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي ارتفعت إلى أكثر من ثمانية آلاف.

الاحتلال الإسرائيلي نابلس القوات الإسرائيلية

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