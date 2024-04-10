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BBC

نيكاراجوا تغلق سفارتها في برلين بعد رفع دعوى قضائية ضد ألمانيا في محكمة العدل

08:10 م الأربعاء 10 أبريل 2024

نيكاراجوا تغلق سفارتها في برلين بعد رفع دعوى قضائي

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مكسيكو سيتي (د ب ا)

أغلقت نيكاراجوا سفارتها في العاصمة الألمانية، برلين، في أعقاب رفع ماناجوا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها ألمانيا بالتواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وفى المستقبل، سوف تتولى بعثة نيكاراجوا الدبلوماسية في النمسا القيام بمهام السفارة الرسمية في برلين، وفقا لما أكده موظف بسفارة نيكاراجوا في فيينا لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الأربعاء، كما سيتم القيام بالمهام القنصلية أيضا من فيينا في المستقبل.

ووصفت ألمانيا الدعوى التي رفعتها نيكاراجوا ضدها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأنها لا أساس لها من الصحة.

محكمة العدل الدولية قطاع غزة نيكاراجوا برلين

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رمضانك مصراوي

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