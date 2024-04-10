بسبب فبركة سرقة.. الحكم على مقدم برنامج إذاعي مغربي بالحبس لمدة 4 أشهر

مصراوي

أصدرت السلطات القضائية المغربية، حكمًا يقضي بالسجن لمدة 4 أشهر نافذة ضد مقدم برنامج إذاعي مباشر يُدعى محمد بوصفيحة، الملقب بـ"مومو"، وذلك عقب الجدل الواسع الذي أثارته فبركة عملية سرقة بثت خلال برنامجه على إذاعة "هيت راديو" في المغرب.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نهاية شهر مارس الماضي، حيث استقبل "مومو" مكالمة هاتفية من أحد المستمعين، خلالها سُمع صوت صراخ مما دفعه للاعتقاد بأنها عملية سرقة. وبعد استمرار الحديث، قاطع المتصل بشكل مفاجئ، مما أثار التساؤلات حول الحادث.

ومع مرور بضع دقائق، عاد المتصل للاتصال مجددًا ليروي تفاصيل الواقعة، مما أدى إلى انتشار الخبر وتداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم تكرار المكالمة والتفاصيل المقدمة، تبين لاحقًا أن الحادث كان فبركة، وقد تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد مقدم البرنامج وأشخاص آخرين متورطين في القضية.

وأدين آخرون في القضية بتهمة اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة، حيث حُكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة.