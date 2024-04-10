أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 450 ألفا و80 منذ بداية الحرب

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 450 ألفا و80 جنديا، بينهم 830 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7132 دبابات، منها 22 دبابة أمس الثلاثاء، و13667 مركبة قتالية مدرعة و11404 نظام مدفعية و1040 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و753 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 347 طائرة، و325 مروحية، و9070 طائرة مسيرة، و2067 صاروخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و15248 من المركبات وخزانات الوقود، و1876 من وحدات المعدات الخاصة.