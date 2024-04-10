إعلان

BBC

أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 450 ألفا و80 منذ بداية الحرب

09:41 ص الأربعاء 10 أبريل 2024

أوكرانيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كييف- (د ب أ)
أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 450 ألفا و80 جنديا، بينهم 830 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7132 دبابات، منها 22 دبابة أمس الثلاثاء، و13667 مركبة قتالية مدرعة و11404 نظام مدفعية و1040 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و753 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 347 طائرة، و325 مروحية، و9070 طائرة مسيرة، و2067 صاروخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و15248 من المركبات وخزانات الوقود، و1876 من وحدات المعدات الخاصة.

أوكرانيا كييف الجيش الأوكراني

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بوينج تنفي الاتهامات الجديدة حول وجود أخطاء في إنتاج الطائرات 787 دريملاينر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

مصطفى غريب أفضل ممثل صاعد في استفتاء مصراوي 2024
500 جنيه.. ننشر ضوابط الحصول على منحة عيد الفطر لـ العمالة غير المنتظمة
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"