مصادر: الوفد الإسرائيلي غادر القاهرة بعد يومين من المحادثات

القاهرة (د ب أ)

غادر وفد إسرائيلي رفيع المستوى العاصمة المصرية القاهرة بعد ظهر اليوم الاثنين، حسبما أفادت مصادر مطلعة في مطار القاهرة، بعد ما يقرب من يومين من المحادثات.

وقالت المصادر إن الوفد بحث وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المزيد من الأسر لدى المقاومة في قطاع غزة، والسجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

كان مسؤول إسرائيلي قد كشف في وقت سابق عن إحراز بعض التقدم في محادثات الأسرى في القاهرة، وتوقع أن يتم تكثيف المفاوضات بشكل ملحوظ في الأيام المقبلة.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، التي أوردت النبأ، أن المحادثات في القاهرة جرت وسط إحباط إسرائيلي متزايد من فعالية قطر كوسيط واستعدادها للضغط على حماس.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن استمرار المحادثات من المرجح أن يؤثر على القرارات الصادرة بشأن قيام الجيش الإسرائيلي بعملية في رفح.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن المسؤول قوله إن "الموضوعين مرتبطان"، مضيفاً أن "الأسرى يمثلون الأولوية الأولى".

وذكرت قناة الجزيرة التلفزيونية القطرية في وقت سابق أن المفاوضات غير المباشرة لم تؤد إلى تقدم كبير في المباحثات التي تهدف إلى وقف القتال.

يشار إلى أنه لا يوجد اتصال مباشر بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس الإسلامية الفلسطينية.