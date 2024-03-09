الحوثيون يعلنون استهداف مدمرات أمريكية بالبحر الأحمر

وكالات

أعلنت جماعة الحوثي اليوم السبت، استهداف سفينة ومدمرات أمريكية بصواريخ بحرية و 37 طائرة مسيرة في عمليتين عسكريتين في خليج عدن والبحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع، إن "القوات البحرية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة نفذا عمليتين عسكريتين نوعيتين، الأولى استهدفت سفينة (PROPEL FORTUNE) الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة".

وأضاف سريع، أن "العملية الثانية استهدفت عددا من المدمرات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن بـ37 طائرة مسيرة".

وأكد، أن العمليتين "حققتا أهدافهما بنجاح"، مشيرا إلى أنهما "انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن".

وشدد المتحدث، على أن قوات جماعة الحوثي "مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية في البحرين الأحمر والعربيِ حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط 15 طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون خلال هجوم واسع النطاق في البحر الأحمر وخليج عدن.

وذكرت القيادة في بيان على منصة "إكس" أن الحوثيين نفذوا "هجوماً واسع النطاق بمركبات جوية غير مأهولة في البحر الأحمر وخليج عدن".

وتابع البيان أن "القيادة المركزية الأمريكية وقوات التحالف حددت الطائرات بدون طيار ذات الاتجاه الواحد وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة"، مشيرا إلى أن السفن والطائرات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها "أسقطت 15 طائرة بدون طيار".

وردا على هجمات الحوثيين تشن الولايات المتحدة وبريطانيا عملية عسكرية منذ 12 يناير الماضي، تشمل غارات جوية وضربات صاروخية ضد أهداف للجماعة في مناطق سيطرتها باليمن، ما دفع الأخيرة إلى توسيع دائرة الاستهداف لتشمل السفن التجارية والعسكرية الأمريكية والبريطانية وتكثيف الهجمات في الآونة الأخيرة.