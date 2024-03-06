إعلان

BBC

بريطانيا: إسرائيل بحاجة لـ"سلسلة كاملة من التحذيرات" لإدخال المساعدات لغزة

10:40 ص الأربعاء 06 مارس 2024

ديفيد كاميرون

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

لندن - (د ب أ)

صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بأن هناك حاجة لتوجيه " سلسلة كاملة من التحذيرات" لإسرائيل بشأن توصيل المساعدات لغزة حيث يموت الناس من الجوع والمرض في غزة المحاصرة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن رئيس الوزراء السابق القول أمام البرلمان إنه سوف " يستهل" الأمر مع الجنرال المتقاعد بيني جانتس وهو عضو في مجلس الحرب الإسرائيلي الذي سوف يلتقيه اليوم الأربعاء.

ورغم الضغط لإدخال المساعدات الإنسانية، قال كاميرون إن كمية المساعدات التي وصلت غزة في شباط/فبراير هي نصف ما وصل الشهر السابق عليه.

كما أوضح أنه بوصف إسرائيل القوة المحتلة فهي المسؤولة وهو ما له تداعيات بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأدلى كاميرون بتلك التصريحات أثناء رد له في نهاية نقاش طويل وواسع النطاق بشأن الشؤون الخارجية في الغرفة العليا من البرلمان والتي شهدت مشاركات من أكثر من 60 متحدثا.

ديفيد كاميرون بريطانيا لندن وزير الخارجية البريطاني غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
صحة غزة: الاحتلال تعمد قتل 348 شخصًا من الأطقم الطبية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

3 أسباب.. لماذا رفع المركزي الفائدة 6% وحرر سعر صرف الجنيه؟
سعر الدولار في بنك مصر يقفز إلى 45.35 جنيه بعد رفع الفائدة
بعد زيادة الفائدة في المركزي المصري.. سعر الذهب اليوم مع بداية التعاملات
التعويم.. البنك المركزي يقرر السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق
بعد رفع المركزي الفائدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات
البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 6% في اجتماع استثنائي اليوم